Игор Тудор возглавил туринцев после ухода Тьяго Мотты. Хорват рассказал о разговоре с экс-защитником Юве и чемпионом мира в составе сборной Франции Лилианом Тюрамом. Сын легенды, Хефрен Тюрам, сейчас выступает за "Старую Сеньору".

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"Я также разговаривал по телефону с Лилианом Тюрамом, и он сказал мне: "Если мой сын Хефрен сделает что-то не так, ты можешь дать ему пощечину"", – цитирует Тудора RMC Sport.

Напомним, Хефрен присоединился к Ювентусу летом 2024 года, перейдя из Ниццы. Всего Тюрам отыграл в составе туринцев в 39 матчах, в которых забил четыре гола и отдал четыре ассиста.

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