"Ты мое вдохновение": Джорджина нежно поддержала Роналду после выявленного COVID-19
19:26 - Читати українською
Джорджина Родригес, девушка Криштиану Роналду, поддержала лидера Ювентуса.
Джорджина решила поддержать своего любимого и позвонила ему.
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Фото из разговора девушка решила запостить в сторис своего Instagram. "Ты мое вдохновение", – нежно подписала Джорджина эту фотографию.
Заметим, Роналду заразился коронавирусом. Португалец точно пропустит поединок Лиги наций против Швеции. Также под вопрос и участие Криштиану в первом матче ЛЧ в этом сезоне против Динамо.
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