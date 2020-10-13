Джорджина решила поддержать своего любимого и позвонила ему.

Роналду подхватил коронавирус – звезда Ювентуса рискует не сыграть с Динамо в Лиге чемпионов

Фото из разговора девушка решила запостить в сторис своего Instagram. "Ты мое вдохновение", – нежно подписала Джорджина эту фотографию.

Заметим, Роналду заразился коронавирусом. Португалец точно пропустит поединок Лиги наций против Швеции. Также под вопрос и участие Криштиану в первом матче ЛЧ в этом сезоне против Динамо.

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