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"Ты меняешь клубы чаще, чем трусы", – неаполитанцы оригинально встретили Игуаина

09:29 106 Читати українською
"Ты меняешь клубы чаще, чем трусы", – неаполитанцы оригинально встретили Игуаина
Гонсало Игуаин / Фото: ФК Милан

Фанаты Наполи "тепло" встретили нападающего Милана Гонсало Игуаина по прибытии в Неаполь.

Милан прибыл в Неаполь на матч 2-го тура Серии А против Наполи, сообщает портал Сalciomercato.

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Фанаты хозяев встретили аргентинского нападающего "россонери" Гонсало Игуаина баннером "Ты меняешь клубы чаще, чем трусы".

Два года назад Игуаин перешел с Наполи в Ювентус за 90 миллионов евро и в трех матчах против неаполитанцев забил пять голов. Этим летом нападающий стал игроком Милана.

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Наполи - Милан: Суббота 25 августа 2018

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