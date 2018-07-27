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"Ты лентяй, если не изменишься – не станешь лучшим": почему возможный переход Игуаина в Челси – лучший для форварда

15:06 97 Читати українською
"Ты лентяй, если не изменишься – не станешь лучшим": почему возможный переход Игуаина в Челси – лучший для форварда
Гонсало Игуаин и Маурицио Сарри / фото из соцсетей

Переход Криштиану Роналду из Реала в Ювентус, вполне вероятно, заставит звезду туринцев Гонсало Игуаина задуматься об уходе из клуба. "Футбол 24" доказывает, почему для аргентинского нападающего лучшим вариантом продолжения карьеры будет переход в Челси.

Гонсало Игуаин в 2016 году стал самым дорогим игроком не только Ювентуса, но и всего итальянского футбола. За переход аргентинского нападающего из Наполи туринцы вынуждены были выложить около 90 млн евро. Только через 2 года эта невероятная сумма была превзойдена – из Реала в Италию переехал Криштиану Роналду.

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Очевидно, что португалец будет иметь гарантированное место в стартовом составе Ювентуса, чего теперь не скажешь о 30-летнем Игуаине. По слухам, чемпион Италии готов попрощаться с форвардом при условии получения надлежащей компенсации – среди претендентов уже называют Челси и Милан.

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"Футбол 24" рассказывает, почему лучшим вариантом развития событий будет подписание контракта именно с английским клубом.

1. Воссоединение с Маурицио Сарри

59-летний Сарри недавно возглавил лондонский Челси, сменив на этом посту своего соотечественника Антонио Конте, который провалил сезон 2017/18, не пробившись в Лигу чемпионов.

Именно под руководством Сарри Игуаин демонстрировал лучший футбол в карьере. Сарри и Пипита работали вместе только сезон 2015/16, однако именно тогда Игуаин сумел повторить невероятный рекорд результативности, державшийся 66 лет. В активе аргентинца сразу 36 голов в чемпионате Италии.

Одной из главных причин такой невероятной результативности Игуаина является именно Сарри. В двух предыдущих сезонах под руководством Рафаэля Бенитеса в активе Пипиты 17 и 18 голов соответственно, тогда как после прихода Сарри аргентинец за один чемпионат забил больше, чем за два предыдущих вместе взятых.

В чем секрет? Вскоре после своего назначения в Наполи, в один из первых дней работы с командой Сарри назвал Игуаина ленивым. "Ты лентяй. Если ты не изменишь своего отношения к работе, ты никогда не станешь лучшим центрфорвардом мира", – заявил тогда алленаторе. Результат не замедлил ждать – Игуаин стал заниматься по специальной программе, похудев на 4 килограмма и, соответственно, добавив в мобильности и, как оказалось впоследствии, и результативности.

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Вывод – Сарри как никто знает лучшие возможности Игуаина, а также умеет мотивировать нападающего, поэтому потенциальный переход Гонсало в Лондон будет плюсом как для Челси, так и для самого аргентинца. Сам алленаторе практически наверняка не прочь вновь поработать со своим экс-подопечным, а финансовые возможности Челси вполне позволяют увидеть этот тандем в действии.

2. Стиль игры Челси и тактическая схема

При Антонио Конте Челси преимущественно играл по схеме 4-3-3, в которых чаще всего роль вингеров выполняли Виллиан и Эден Азар, а на острие атаки действовал Альваро Мората. Сарри в Наполи предпочитал похожую схему, к счастью, игроков соответствующего класса хватало – Инсинье, Гамшик, Кальехон, Мертенс.

Скорее всего, и в Лондоне итальянец не откажется от своей любимой формации. Класс Азара и Виллиана никуда не делся, кроме того, не забываем, что трансферное окно в Англии открытое еще больше недели, поэтому не стоит исключать других приобретений Челси.

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В сезоне 2017/18 основным форвардом лондонцев был Альваро Мората. Испанец после прихода в команду неплохо стартовал, однако впоследствии результативность форварда снизилась практически до нуля. В 2018 году в активе Мораты только 3 гола, а сам форвард даже не попал в заявку Испании на ЧМ-2018. Не исключено, что Сарри отпустит нападающего, в услугах которого уже интересуется Милан.

Оливье Жиру, который перешел в Челси зимой, тоже далеко не самый забивной форвард. Футбольная общественность до сих пор насмехается над французом за его невероятный антирекорд на чемпионате мира-2018. Форвард не только не забил ни одного мяча, но даже не смог нанести ни одного удара (!!!) в створ соперников за практически 9 часов игры.

Игуаин в роли центрфорварда будет практически идеальным игроком для Челси Маурицио Сарри. В активе 30-летнего аргентинца более 200 голов в чемпионатах Англии и Италии, а возраст еще вполне позволит Гонсало провести еще несколько лет на высоком уровне.

3. История

Да, Челси не всегда угадывал с приобретением форвардов, особенно в эру Романа Абрамовича. Эрнан Креспо, Адриан Муту, Фернандо Торрес, и даже наш Андрей Шевченко – все они не оставили чрезвычайного следа на Стэмфорд Бридж. Однако стоит отметить, что в этих случаях Челси подписывал футболистов не столько из-за желания тренеров, как в связи з эго владельца клуба Романа Абрамовича.

Многие форварды, которых хотели видеть в Челси именно тренеры, смогли оставить о себе приятные воспоминания в Лондоне и принести клубу немало трофеев. Джанфранко Дзола принес клубу победу в Кубке Кубков, Джанлука Виалли запомнился неплохой игрой, а Дидье Дрогба является едва ли лучшим форвардом в истории Челси. Именно удар 34-летнего на тот момент форварда в серии пенальти принес Челси единственную в истории клуба победу в Лиге чемпионов.

Возраст – не приговор, Игуаину только 30. Тот же Роналду в свои 33 еще как минимум лет 5 способен играть на самом высоком уровне. Аргентинец однозначно принесет пользу Челси, если все три стороны – сам игрок и оба клуба найдут компромиссный вариант для перехода. В том, что Гонсало под руководством Сарри заиграет в Челси – сомнений практически никаких, осталось "всего лишь" оказаться в Лондоне.

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