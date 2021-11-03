Уругвайский полузащитник Динамо Карлос Де Пена после матча с Барселоной (0:1) пообщался со своим земляком Рональдом Араухо.

"Сегодня я проиграл, но это фото я сохраню. Всегда приятно встречаться с уругвайцами, тем более с такими людьми!

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Ты крут во всех смыслах, Рональд Араухо! Желаю тебе всегда всего наилучшего!" – написал Де Пена на своей странице в социальной сети Instagram.

К слову, соотечественникам так и не удалось сыграть друг против друга: Де Пена покинул поле на 77-й минуте, а Араухо вышел на замену уже на 79-й минуте.

Напомним, после четырех туров Динамо занимает в турнирной таблице группы Е последнюю строчку, набрав 1 очко. Бесспорным лидером квартера является Бавария (12 пунктов), далее следуют Барселона (6 баллов) и Бенфика (4 очка).

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