"Да, в самую горячую точку попали. Все происходило на наших глазах. Но никто нас не обижал, никто не нагибал. Конечно, появились определенные неудобства в плане передвижения – блокпосты, вертолеты летали, военная техника, пограничники появились.

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Я больше вспоминаю другой момент. Президентом Севастополя был Александр Красильников. "Саня, ты к российскому Крыму как относишься? Готов российский паспорт брать?" Меня это сильно возмутило. Человек столько лет служил на благо Украины, а здесь, значит, подстрекает. Как я могу получить паспорт гражданина страны-агрессора?

Мне много звонили и предлагали помощь, мол, давай, Саня, возвращайся, там все захвачено. Но ни одного выстрела не было сделано", – рассказал Ковпак в интервью FanDay.

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