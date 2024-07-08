"Ты швед? Точно? Нет, ты не швед, ты хорошо замаскировался. Ты живешь во Франции, это 100%. Ты говоришь, тебе скучно? Что ж, посмотри что-нибудь другое.

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Это особенное Евро, оно сложное для всех, не только для Франции. Количество голов меньше, чем на предыдущих турнирах. Вы должны быть рады тому, что у нас есть возможность поделиться эмоциями, порадовать французов теми результатами, которых мы смогли добиться в эти сложные времена. Если шведам скучно, мне плевать на это. Но я вас очень уважаю", – цитирует Дешама RMC Sport.

Матч Испания – Франция в рамках 1/2 финала Евро-2024 состоится во вторник, 9 июля.

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