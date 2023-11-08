"Ты, Фарион или Фараон, не кукарекай, понятно?": Алиев уничтожил Фарион за наезд на русскоязычных воинов ВСУ
Бывший хавбек Динамо Александр Алиев был разгневан из-за слов Ирины Фарион, которая заявила, что не считает русскоязычных воинов ВСУ украинцами.
"Всем привет. Сейчас здесь увидел в Интернете об этих двух идиоток, которые говорят о пацанах-азовцах, что они разговаривают на русском языке. Послушай, на передовой очень много наших пацанов разговаривают на русском языке. А ты, Фарион или Фараон, или кто ты там – ты не кукарекай, понятно?
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Ты сейчас можешь сидеть себе спокойно и разговаривать, а там гибнут наши пацаны. Какое ты вообще имеешь право говорить на пацанов, которые защищают твою задницу и защищают нашу страну от российской нечисти? Понимаешь или нет? Как еще у вас язык поворачивается, вы, патриотки? Сидите и молчите. Что-то вы 24 числа ничего не кукарекали. Так что задумайтесь. Слава Украине! Слава ВСУ!", – заявил Алиев в своєму Instagram.
Напомним, что скандал разгорелся из-за недавнего интервью Ирины Фарион, которая резко высказалась в адрес воинов ВСУ, которые разговаривают на украинском языке.
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