Защитник Интер Майами Жорди Альба не сдержал эмоции после поражения от Атланты Юнайтед (2:3) в плей-офф МЛС.

Команда, за которую выступает ряд звезд Барселоны, в заключительном матче серии плей-офф за выход в четвертьфинал турнира потерпела обидное поражение от Атланты Юнайтед.

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После игры свое разочарование судейством высказал Жорди Альба. Защитник подбежал к главному арбитру игры и прокричал: "Ты дерьмо, ты дерьмо". Об этом сообщает Marca. Экс-игрока Барселоны пришлось оттягивать от судейской бригады.

К слову, Атланта Юнайтед сыграет в следующем раунде против Орландо Сити.