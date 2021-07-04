Пресс-служба Десны вступила в перепалку с журналистом Олегом Ящуком, который на своей странице в Instagram опубликовал информацию о возможном снятии черниговского клуба из УПЛ.

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Под постом Ящука представители Десны написали: "Согласно инсайда Ящука, мы и аттестат на участие в новом сезоне не получили. Мы хотим, чтобы клуб существовал и развивался. Ты, Олег, хочешь только лайков и упоминаний в прессе. Даже нам в комментариях соврал".

Журналист отреагировал на это следующими словами: "Касательно аттестата, его не должны были получить ни Десна, ни Олимпик, ни Ингулец. Решили в кабинетах по старой дружбе. Буду рад, если за 3-4 дня все решится, и клуб будет дальше существовать. А по факту – написано выше".

Напомним, ранее Ящук сообщал, что Десна и Олимпик не будут выступать в элите в следующем сезоне из-за серьезных финансовых трудностей.

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