Тренер Реала Хаби Алонсо дал понять Дэвиду Алаби, что тот не входит в его планы.

Как сообщает журналист Педро Риано, Хаби Алонсо лично сообщил Дэвиду Алаби, что тот не получит игрового времени в следующем сезоне: "Ищи себе команду – ты не будешь играть".

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Алаба перешел в Реал из Баварии в 2021 году в статусе звезды, но регулярные травмы и появление молодых игроков, в частности Хёйсена и Рауля Асенсио, оставили его без места в старте. В центре обороны Хаби Алонсо рассчитывает прежде всего на Рюдигера и Милитао.

Несмотря на жесткий сигнал от тренера, Алаба не намерен покидать Реал. Его контракт действует до 2026 года, а зарплата – почти 10 миллионов евро в год. Мадридцы уже официально уведомили агента игрока, что футболист выставлен на трансфер, и сейчас ищет варианты для "достойного прощания".

Руководство надеется, что его уход разгрузит зарплатную ведомость и позволит сделать пространство для потенциального трансфера Родри – игрока на позицию опорника. Но сам Алаба не спешит – рассматривает варианты, включая МЛС или Саудовскую Аравию.

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