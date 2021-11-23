"Я сделал это специально. Мне не стыдно об этом сказать, ведь он совершил глупость относительно моего друга. Мой поступок был глупым, но я бы это все равно сделал, чтобы ему сказать: "Ты, бл**ь, этого не делай".

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У него не хватило яиц, чтобы наехать на меня, я показал ему, что у всех поступков есть последствия. Дело не в поражении. Речь идет о том, чтобы дать парню понять, что он не обманет никого на земле. Легко винить 20-летних. Я думаю, он усвоил урок", – цитирует Ибру CdS .

Напомним, Испания одолела Швецию со счетом 1:0 и обеспечила себе прямой выход на ЧМ. Ибрагимович и Ко будут играть в плей-офф, где соперником может стать и Украина.

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