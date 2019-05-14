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"Ты – г**няный тренер, только побеждаешь": де Брюйне пошутил над Гвардіолой

14 мая 15:26 344 Читати українською
"Ты – г**няный тренер, только побеждаешь": де Брюйне пошутил над Гвардіолой
Хосеп Гвардиола и Кевин де Брюйне / соцсети

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне пошутил над главным тренером Хосеп Гвардиолой после матча 38 тура АПЛ против Брайтона (4:1).

Кевин де Брюйне после чемпионского матча с Брайтоном (4:1) посмеялся над Хосепом Гвардиолой.

"Ты – г**няный тренер, только побеждаешь", – сказал Кевин во время празднования чемпионства, чем насмешил наставника.

Манчестер Сити по итогам сезона АПЛ набрал 98 очков и опередил Ливерпуль на 1 пункт. Александр Зинченко стал первым украинцем, который дважды выиграл английский первенство.

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Теги
Англия Видеоновости Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
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