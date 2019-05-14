"Ты – г**няный тренер, только побеждаешь": де Брюйне пошутил над Гвардіолой

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне пошутил над главным тренером Хосеп Гвардиолой после матча 38 тура АПЛ против Брайтона (4:1).

Кевин де Брюйне после чемпионского матча с Брайтоном (4:1) посмеялся над Хосепом Гвардиолой.

"Ты – г**няный тренер, только побеждаешь", – сказал Кевин во время празднования чемпионства, чем насмешил наставника.

Манчестер Сити по итогам сезона АПЛ набрал 98 очков и опередил Ливерпуль на 1 пункт. Александр Зинченко стал первым украинцем, который дважды выиграл английский первенство.