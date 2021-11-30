Дирекция украинской Премьер-лиги обнародовала имена победителей в индивидуальных номинациях по итогам ноябрьских матчей.

В голосовании за топ-футболиста уверенно победил форвард СК Днепр-1 Артем Довбик, сообщает официальный сайт УПЛ.

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В матче против Ворсклы нападающий отметился дублем и результативной передачей и помог разгромить соперника 5:1. По итогам голосования Довбик опередил своего одноклубника Алексея Гуцуляка.

Лучшим среди тренеров по итогам 16-го тура стал наставник днепрян Игор Йовичевич. Его работу экспертная комиссия оценила в 4,8 балла.

Напомним, СК Днепр-1 в турнирной таблице УПЛ идет третьим, имея в своем активе 34 очка.

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