"Твой стартовый состав на самоизоляции": Манчестер Сити "клонировал" Зинченко

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко стал главной звездой нового видеоролика в исполнении своего клуба.

На видео в Instagram Александр вместе со своими клонами переходит дорогу на базе Манчестер Сити, набивая мяч. После одиннадцатого клона Зинченко идет в обратном направлении, что-то показывая клонам.

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Напомним, что английские клубы находятся в режиме самоизоляции во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.

К слову, Зинченко провел 18 матчей в составе Манчестер Сити во всех турнирах, записав в свой актив один гол.

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