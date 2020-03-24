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"Твой стартовый состав на самоизоляции": Манчестер Сити "клонировал" Зинченко

15:23 116 Читати українською
"Твой стартовый состав на самоизоляции": Манчестер Сити "клонировал" Зинченко
Александр Зинченко / Reuters

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко стал главной звездой нового видеоролика в исполнении своего клуба.

На видео в Instagram Александр вместе со своими клонами переходит дорогу на базе Манчестер Сити, набивая мяч. После одиннадцатого клона Зинченко идет в обратном направлении, что-то показывая клонам.

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Напомним, что английские клубы находятся в режиме самоизоляции во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.

К слову, Зинченко провел 18 матчей в составе Манчестер Сити во всех турнирах, записав в свой актив один гол.

Зинченко – лидер и креативный центр сборной Украины, благодаря его прогрессу нас считают темной лошадкой Евро

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Теги
Англия коронавирус Манчестер Сити Манчестер Сити Украинцы за рубежом Александр Зинченко Александр Зинченко Видеоновости
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