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"Твой отец сделал все, чтобы украинцы могли спокойно праздновать победу": Хахлев обратился к Дрышлюку

09:39 168 Читати українською
"Твой отец сделал все, чтобы украинцы могли спокойно праздновать победу": Хахлев обратился к Дрышлюку
Кирилл Дрышлюк (справа) / ФИФА

Полузащитник сборной Украины U-20 Алексей Хахлев обратился к Кириллу Дрышлюку после победы на чемпионате мира-2019. Отец игрока погиб в АТО в 2014 году.

"Твой папа – герой. Он сделал все, чтобы украинский народ спокойно мог праздновать нашу победу на чемпионате мира. Ты сильный, и ты это заслужил! Горжусь тобой, брат", – написал Хахлев в своем Instagram.

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Кирилл Дрышлюк является сыном Павла Дрышлюка – майора воздушных сил ВСУ, который погиб во время войны на Донбассе в 2014 году.

Сборная Украины U-20 в финале чемпионата мира-2019 победила Южную Корею со счетом 3:1 и стала победителем турнира.

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Украина U-20 Украина U-20 Чемпионат мира U-20 Сборная Украины Алексей Хахлёв Алексей Хахлёв Кирилл Дрышлюк Кирилл Дрышлюк
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