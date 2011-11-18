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"Твое лицо, когда следующий матч с Ребрухой", – Милевский в ожидании противостояния с Ференцварошем

13:46 37 Читати українською
"Твое лицо, когда следующий матч с Ребрухой", – Милевский в ожидании противостояния с Ференцварошем
Артем Милевский / фото из соцсетей

Нападающий венгерской Кишварда Артем Милевский с нетерпением ждет матча против Ференцвароша Сергея Реброва.

Вчера Артем Милевский дебютировал в стартовом составе Кишварды в чемпионате Венгрии. Команда украинца разгромно уступила Уйпешту.

Ференцварош Реброва неожиданно уступил аутсайдеру Халадашу, Уйпешт разгромил Кишварду Милевского

После игры нападающий на своей странице в Инстаграме опубликовал сторис, добавив фото с надписью: "Твое лицо, когда следующий матч с Ребрухой. Будапешт зовет".

К слову, Кишварда 24 ноября сыграет против Ференцвароша, тренером которого является экс-наставник Динамо Сергей Ребров.

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Украинцы за рубежом Мир Артем Милевский Артем Милевский Ференцварош Ференцварош Сергей Ребров Сергей Ребров Кишварда Кишварда
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