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Твиттер УАФ сделал грамматические ошибки в публикации стартового состава сборной Украины на матч с Литвой

20:46 93 Читати українською
Твиттер УАФ сделал грамматические ошибки в публикации стартового состава сборной Украины на матч с Литвой
Андрей Шевченко / Сайт УАФ

У Украинской ассоциации футбола возникли проблемы с английской версией имен и фамилий игроков национальной команды.

Публикация в официальном твиттере УАФ не обошлась без нескольких грамматических ошибок.

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Имя Андрей было написано двумя разными способами, но правильный вариант стоял только напротив фамилии Ярмоленко. Подобная проблема возникла и в именах Виталий (Миколенко) и Сергей (Кривцов и Болбат). Ярмоленко досталось с фамилией (правильно – Yarmolenko, именно так написано и на футболке вингера в Вест Хэме). Апофеозом стал Роман ЯреНчук – здесь могла случиться элементарная невнимательность или опечатка.

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К счастью, грамматические проблемы УАФ не помешали сборной продемонстрировать уверенную игру в матче против Литвы – 3:0 на 82-й минуте матча в Вильнюсе.

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