Среди английских претендентов на лидера Кривбасса – Лестер Сити (тот самый клуб, который неожиданно для всех выиграл АПЛ 2015/16) и Норвич Сити, сообщает Pete O'Rourke.

Кроме того, по информации источника, представитель Бундеслиги Аугсбург и турецкий Эюпспор, в котором нынче выступает легендарный полузащитник Шахтера Тарас Степаненко, также рассматривают возможность подписания Твердохлиба перед закрытием трансферного окна.

Добавим, что в активе полузащитника Кривбасса в этом сезоне уже два матча и один ассист. Контракт игрока с клубом действует до конца 2027 года.

Leicester City and Norwich City are among a host of clubs tracking Ukrainian midfielder Yegor Tverdokhlib. German club Augsburg and Turkish side Eyupspor are also weighing up moves for the 24-year-old before the close of the transfer window. #LCFC #NCFC pic.twitter.com/xAOLFJb92d — Pete O'Rourke (@SportsPeteO) August 14, 2025

