Твердохлиб получил сразу 4 топ-варианта трансфера – сенсационные чемпионы АПЛ, Бундеслига и клуб легенды Шахтера
Украинский полузащитник Егор Твердохлиб привлек внимание нескольких европейских клубов.
Среди английских претендентов на лидера Кривбасса – Лестер Сити (тот самый клуб, который неожиданно для всех выиграл АПЛ 2015/16) и Норвич Сити, сообщает Pete O'Rourke.
Кривбасс официально подписал девятого летнего новичка
Кроме того, по информации источника, представитель Бундеслиги Аугсбург и турецкий Эюпспор, в котором нынче выступает легендарный полузащитник Шахтера Тарас Степаненко, также рассматривают возможность подписания Твердохлиба перед закрытием трансферного окна.
Добавим, что в активе полузащитника Кривбасса в этом сезоне уже два матча и один ассист. Контракт игрока с клубом действует до конца 2027 года.
