"Из того, что я знаю, Макуана, наверное, не последнее приобретение Яблонца в это трансферное окно, которое в Чехии закрывается в понедельник. В частности, имею инсайд, что чешский клуб делал абсолютно конкретное предложение Кривбассу за Егора Твердохлеба. Цена была 800 тысяч евро.

Кривбасс объявил о подписании хавбека сборной Эквадора

Это почти вдвое меньше клаусулы, которая прописана в его контракте с Кривбассом. Кривбасс отказал. Кстати, он делал то же самое в случае с ЛНЗ, который предлагал примерно такую же цену", – сказал Спиваковский в эфире YouTube-канала ТаТоТаке.

В текущем сезоне Егор Твердохлеб провел 5 матчей за Кривбасс, забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Контракт игрока с криворожанами рассчитан до 31 декабря 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 1,5 миллиона евро.

