Англия, Премьер-лига 2, 5-й тур

Бернли U-21 – Сандерленд U-21

Голы: Джонс, 11, Тутеров, 24, 44

В пятницу, 26 сентября, состоялся матч молодежного чемпионата Англии, в котором Сандерленд разгромил Бернли. Украинский полузащитник "черных котов" Тимур Тутеров вышел на поле в стартовом составе и оформил дубль.

На 24-й минуте Тимур вышел один на один с голкипером и пробил в ближний угол ворот. В конце первого тайма украинец забил свой второй гол. Тутеров получил пас вблизи штрафной, подработал мяч и нанес шикарный удар в дальнюю девятку.

Отметим, что в нынешнем сезоне Тимур Тутеров провел три матча за Сандерленд U-21 и забил четыре гола. Контракт 20-летнего украинца с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

