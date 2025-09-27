Тутеров оформил дубль за Сандерленд U-21 – украинец забил 4 гола в трех матчах (ВИДЕО)
Украинский полузащитник Сандерленда Тимур Тутеров демонстрирует результативную игру на старте сезона.
Англия, Премьер-лига 2, 5-й тур
Бернли U-21 – Сандерленд U-21
Голы: Джонс, 11, Тутеров, 24, 44
В пятницу, 26 сентября, состоялся матч молодежного чемпионата Англии, в котором Сандерленд разгромил Бернли. Украинский полузащитник "черных котов" Тимур Тутеров вышел на поле в стартовом составе и оформил дубль.
На 24-й минуте Тимур вышел один на один с голкипером и пробил в ближний угол ворот. В конце первого тайма украинец забил свой второй гол. Тутеров получил пас вблизи штрафной, подработал мяч и нанес шикарный удар в дальнюю девятку.
Отметим, что в нынешнем сезоне Тимур Тутеров провел три матча за Сандерленд U-21 и забил четыре гола. Контракт 20-летнего украинца с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
