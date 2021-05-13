"В первую очередь отмечу победу Динамо в чемпионате – она была совершенно заслуженной. С полной объективностью оценить уровень украинской лиги, не находясь внутри процесса, мне, конечно же, сложно, но могу сказать, что сегодня в УПЛ начинают возвращаться легионеры. Возможно, не во всех командах они самого высокого уровня, но процесс, как говорится, пошел. Клубы снова начинают развиваться.

Динамо – Заря: команды определились с формой на решающий поединок Кубка Украины

Мне нравится, что многие команды – не только Динамо и Шахтер – стремятся играть в комбинационный, атакующий футбол. Определенная идея в игре была видна даже у тех коллективов, которые боролись за выживание. Сегодня нет такого, как раньше, когда некоторые выходили на поле и просто отбивались. Тут все зависит от тренеров, которые не боятся строить позиционный футбол. Это радует

Попытается ли сыграть Заря в свой футбол с Динамо? Конечно. Заря уже давно показывает комбинационную игру, а главное – смелую и агрессивную. Считаю, что эта команда уже два года подряд заслуженно занимает третье место и пытается бороться за вторую строчку в таблице.

Финал – это финал. Тут делать ставки опасно. Конечно, я буду болеть за Динамо. Считаю, что на стороне киевлян после такого яркого сезона будет определенное психологическое преимущество. Но в одном матче может случиться всякое. Многое будет зависеть от первых минут – от того, кто получит психологическое превосходство, у кого будет больше уверенности", – цитирует Реброва Команда 1.

Заметим, финал Кубка Украины между Динамо и Зарей состоится сегодня, 13 мая. Стартовый свисток на Тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича прозвучит в 19:00.

Динамо – Заря: анонс финала Кубка Украины