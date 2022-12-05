Руководство Ювентуса решило расширить функции главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Как информирует Sky Sport, с нового года Аллегри превратится в менеджера в английском понимании этого термина. Это значит, что Аллегри будет выполнять также функции спортивного директора клуба, как это в своё время делал сэр Алекс Фергюсон в Манчестер Юнайтед.

Роналду требует почти 20 млн от Ювентуса

Сообщается, что действующий спортивный директор "старой синьоры" Федерико Керубини станет помощником Аллегри. Источник отмечает, что получил свой инсайд непосредственно от руководителя Ювентуса Джона Элканна.

Ювентус у найбільшому скандалі в історії кальчо: хрещений батько Моджі, обшуки у Златана і "викрадення" арбітра