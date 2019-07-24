toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Турция
РЕАЛ МАДРИД - АРСЕНАЛ БАВАРИЯ - МИЛАН ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ

Турецкий клуб согласовал с Шахтером трансфер Кайоде, – Fanatik

10:32 114 Читати українською
Турецкий клуб согласовал с Шахтером трансфер Кайоде, – Fanatik
Оларенваджу Кайоде / фото: ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Оларенваджу Кайоде может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Новичок турецкой Суперлиги Газишехир Газиантепспор договорился о переходе форварда Шахтера Оларенважу Кайоде, сообщает Fanatik.

Шахтер дозаявил Кайоде, Майкона и Малышева в УПЛ на сезон 2019/20

По информации турецкого издания, условия сделки согласованы как с донецким клубом, так и с самим игроком. Ожидается, что официально о переходе Кайоде Газишехир объявит в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в приглашении нападающего заинтересован московский Спартак. Авторитетный портал Transfermarkt.de оценивает форварда "горняков" в 2 миллиона евро.

Напомним, Кайоде перебрался в донецкий клуб зимой 2018 года, но в прошлом сезоне провел лишь 10 матчей в УПЛ, забив 1 гол и отдав 1 ассист.

Шахтар 2019/20 vs розпродаж – Марлос, Ісмаїлі, чемпіон світу та ще 10 гравців, яких Каштру ризикує втратити

blog_ava
Зидан: Для Бейла ничего не изменилось, несмотря на сильный матч против Арсенала
09:28
193
Теги
Трансферы Турция Оларенваджу Кайоде Оларенваджу Кайоде Шахтер Шахтер Газиантепспор Газиантепспор
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
26
мин
Ювентус
14:00
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук