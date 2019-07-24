Турецкий клуб согласовал с Шахтером трансфер Кайоде, – Fanatik

Нападающий Шахтера Оларенваджу Кайоде может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Новичок турецкой Суперлиги Газишехир Газиантепспор договорился о переходе форварда Шахтера Оларенважу Кайоде, сообщает Fanatik.

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По информации турецкого издания, условия сделки согласованы как с донецким клубом, так и с самим игроком. Ожидается, что официально о переходе Кайоде Газишехир объявит в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в приглашении нападающего заинтересован московский Спартак. Авторитетный портал Transfermarkt.de оценивает форварда "горняков" в 2 миллиона евро.

Напомним, Кайоде перебрался в донецкий клуб зимой 2018 года, но в прошлом сезоне провел лишь 10 матчей в УПЛ, забив 1 гол и отдав 1 ассист.

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