Турецкому Антальяспору запретили трансферы из-за долга в 4,5 миллиона евро.

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По информации издания Sadece Antalyaspor, "скорпионы" не выплатили вышеуказанную сумму от трансферов Густаво Бланко-Лещука донецкому Шахтеру, Манчестер Сити за Самира Насри, Днепру за Данило Соузу и Ордуспору за Сасо Форнецци. У Антальяспора нет средств, поэтому он не сможет погасить долги и согласился не регистрировать новых футболистов.

Напомним, Бланко-Лещук перешел из Шахтера в Антальяспор в августе 2019 года, а бразильский полузащитник Днепра Данило Соуза присоединился к турецкому клубу в январе 2016-го.

Антальяспор после 20-ти туров занимает в турнирной таблице Суперлиги 10 место, набрав 26 очков.

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