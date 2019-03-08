Турецкий игрок, который на поле лезвием резал соперников, узнал свой приговор

Фильм ужасов, который проходил на одном из матчей турецкого чемпионата, дошел до своего логического завершения.

Федерация футбола Турции пожизненно дисквалифицировала хавбека Амедспора Мансура Чалара, сообщает официальный сайт организации.

Лезвие в руках: игрок начал резать соперников во время матча – жуткое видео из Турции

Напомним, во время поединка третьего дивизиона Турции между командами Амедспор и Сакарьяспор, игрок хозяев Мансур Чалар атаковал соперников, нанося им порезы лезвием. После поединка у пострадавших были обнаружены порезы туловища, шеи и лица.

Стоит отметить, что к расследованию дела была привлечена прокуратура Турции.