По его мнению, войне в Украине уделяют слишком много внимания. Насколько же цинична позиция.

На выходных в Турции провели акцию. Перед началом матчей футболисты вышли в футболках с надписью "Нет войне". Однако один из игроков Эрзурумспора – Айкут Демир – отказался надеть футболку.

"На Ближнем Востоке тысячи людей умирают ежедневно. Тамошние гонения игнорируют. А когда доходит до Европы, сразу бурная реакция", – объяснил свое решение Демир.

Он считает, что мировое и футбольное сообщество уделяет недостаточно внимания противостоянию Израиля и Палестины. После санкций к российским клубам, на Ближнем Востоке потребовали такие же санкции к Израилю.

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