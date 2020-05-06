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Турецкий чемпионат определил дату возобновления сезона

15:37 73 Читати українською
Турецкий чемпионат определил дату возобновления сезона
"Украинский" Ризеспор / фото из соцсетей

Суперлига Турции готовится дать рестарт прерванным пандемией коронавируса соревнованиям в июне.

Сезон в турецком первенстве возобновят 12 июня. Об этом президент местной федерации Нихат Оздемир рассказал в комментарии Goal.

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"Мы стремимся завершить сезон при поддержке всех органов нашего государства. Надеемся, что завершим соревнования в наших лигах в конце июля и вручим трофеи на поле, а увенчаем сезон проведением финала Лиги чемпионов в нашей стране в августе", – заявил функционер.

Напомним, что Суперлига ушла на вынужденную паузу после 26-ти туров. Лидерство в чемпионате пока делят Трабзонспор и Башакшехир – по 53 очка.

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