Турецкие журналисты бойкотировали пресс-конференцию Луческу после поражения от Швеции

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу не пользуется уважением среди турецких журналистов.

После матча 5-го тура Лиги наций Турция – Швеция журналисты турецких СМИ не пришли на пресс-конференцию главного тренера их сборной Мирчи Луческу. Сама пресс-конференция длилась всего несколько минут, сообщает Digisport.

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Напомним, в 5 туре Лиги наций Турция проиграла Швеции со счетом 1:0, что отправило подопечных Мирчи Луческу в дивизион С.

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Заметим, что вскоре сборная Украины сыграет товарищеский матч против Турции в Анталии. Матч состоится 20 ноября, начало игры в 19:30.