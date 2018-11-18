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Турецкие журналисты бойкотировали пресс-конференцию Луческу после поражения от Швеции

14:43 124 Читати українською
Турецкие журналисты бойкотировали пресс-конференцию Луческу после поражения от Швеции
Мирча Луческу / Соцсети

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу не пользуется уважением среди турецких журналистов.

После матча 5-го тура Лиги наций Турция – Швеция журналисты турецких СМИ не пришли на пресс-конференцию главного тренера их сборной Мирчи Луческу. Сама пресс-конференция длилась всего несколько минут, сообщает Digisport.

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Напомним, в 5 туре Лиги наций Турция проиграла Швеции со счетом 1:0, что отправило подопечных Мирчи Луческу в дивизион С.

Луческу попытался объяснить, почему Турция вылетела из дивизиона В Лиги наций

Заметим, что вскоре сборная Украины сыграет товарищеский матч против Турции в Анталии. Матч состоится 20 ноября, начало игры в 19:30.

Лига наций5 тур

Турция - Швеция: Суббота 17 ноября 2018

Турция
Матч окончен
0 : 1
Швеция
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Лига наций Турция Турция Мирча Луческу Мирча Луческу Турция - Швеция
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