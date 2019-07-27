Турецкие гранды продолжают борьбу за Коноплянку – судьба Евгения зависит от экс-звезды Динамо

Вингер сборной Украины и Шальке Евгений Коноплянка до сих пор не определился со своим будущим.

Руководство Бешикташа хочет избавиться от Джермейна Ленса. Нидерландский вингер получает 2,3 миллиона евро зарплаты, а главный тренер команды Абдулла Авчи недоволен его выступлениями. На замену Ленсу турецкий клуб хочет подписать Евгения Коноплянку, сообщает издание Takvim.

Бешикташ завершит трансфер Коно, как только продаст экс-звезду Динамо. Боссы "черно-белых" уже контактировали с Шальке и договорились, что немцы отпустят Евгения за символическую сумму. Заработная плата Коноплянки в Турции снизится.

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В то же время инсайдер Левен Умит Эрол уверяет, что украинец значительно ближе к переходу в Фенербахче, чем в Бешикташ. Трансфер тормозит только сумма отступных. Фенер дает 2,5 миллиона евро, а Шальке просит 3 млн.

По информации источника, это не станет большой проблемой – стороны "сойдутся где-то посередине". Коноплянка якобы станет игроком Фенербахче уже в ближайшие дни.

Напомним, что Евгений не тренируется в общей группе Шальке, а в одиночку поддерживает форму в Гельзенкирхене. Немецкий клуб выставил его на продажу – вариант продолжения карьеры в Бундеслиге не рассматривается.

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