Яя Туре больше не трудоустроен в Олимпике. Ивуарийский специалист покинул пост ассистента главного тренера, утверждает Tribuna.

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Туре присоединился к дончанам в феврале этого года и был представлен ассистентом Игоря Климовского. После его ухода Яя сохранил должность и успел поработать еще с двумя тренерами – Юрием Калитвинцевым и Романом Санжаром. Ранее агент Туре заявлял, что он может летом перебраться в Россию.

К слову, дончане завершили сезон на 13-й позиции в турнирной таблице УПЛ, на 4 пункта опередив последний Минай.

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