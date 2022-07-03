Туре назвал звездного игрока, которому бы вручил "Золотой мяч-2022"
Бывший игрок Металлурга, Барселоны и Манчестер Сити Яя Туре расхвалил новичка Баварии Садио Мане.
"Мане только что перешел из одного большого клуба в другой. А еще – чемпионат мира. Он знает, что его будут ждать с нетерпением.
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Я вижу, что он провел достаточно много матчей, что у него было мало травм. Мане – очень сильный физически. Также он хороший парень, хороший человек, которого я знаю лично.
Желаю ему всего лучшего, надеюсь, он проведет хороший турнир. И надеюсь, что он не просто займет высокое место, но и выиграет "Золотой мяч", – цитирует Туре RFI.
Напомним, теперь самую престижную индивидуальную награду будут вручать по итогам сезона, а не года. Ближайшая церемония состоится 17 октября в Париже. Главным претендентом на "ЗМ" букмекеры называют Карима Бензема.
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