Туре – о работе в Олимпика: Даже мой агент был удивлен новостью, что я хочу учиться на тренера именно в Украине
Новоиспеченный тренер Олимпика Яя Туре поделился впечатлениями от возвращения в УПЛ.
"Я начинал свою профессиональную карьеру в Донецке. Сейчас я здесь, чтобы начать уже свой тренерский путь. Конечно, я понимаю, что Олимпик – это не Металлург, но я хорошо запомнил, какие доброжелательные и открытые люди были в Донецке. Мне очень импонирует местный менталитет.
Олимпик официально объявил о подписании Яя Туре
Если честно, даже мой агент был удивлен, когда узнал, что я хочу учиться на тренера именно в Украине, но я был уверен в своем решении. Не так просто найти место, где можно спокойно, без лишнего давления, учиться, где тебя примут, как друга. Я рад, что тренер Олимпика пошел на встречу и разрешил мне присоединиться к его команде", – цитирует Туре официальный сайт клуба.
Яя стал помощником наставника Олимпика Игоря Климовськкого. В 2003-2005 годах ивуариец защищал цвета донецкого Металлурга.
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