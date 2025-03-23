Лига наций, плей-офф, ответные матчи

Венгрия – Турция – 0:3 (первый матч – 1:3)

Голы: Чалханоглу, 37 (п.), Гюлер, 39, Бардакчи, 90

Шотландия – Греция – 0:3 (первый матч – 1:0)

Голы: Константелиас, 21, Каретсас, 42, Цолис, 46

Исландия – Косово – 1:3 (первый матч – 1:2)

Голы: Оскарссон, 2 – Мурики, 35, 45+3, 79

Удаление: Гуннарссон, 69

Словения – Словакия – 0:0 (первый матч – 0:0)

Гол: Черин, 95

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Турция после победы над Венгрией в первом матче (3:1), повторила успех в выездном поединке. Судьбу встречи решили два гола в течение двух минут в конце первого тайма. Сначала пенальти реализовал Чалханоглу, а через мгновение отличился Гюлер. На последней минуте матча Бардакчи забил последний гвоздь в гроб венгров, выбросив "приспешников" Орбана в дивизион В.

Греция на выезде неожиданно легко разгромила Шотландию. Эллины минимально уступили на своем поле и сохранили шансы на камбэк, которым умело воспользовались в ответной встрече. Уже в середине первого тайма Константелиас выровнял шансы обеих команд на успех по итогам двух матчей, а незадолго до перерыва Каретсас закрепил чрезмерное желание гостей реабилитироваться за досадное поражение. Сразу после отдыха Цолис снял вопрос о победителе и вывел свою команду в элиту Лиги наций. Шотландцы же следующий сезон проведут в дивизионе В.

Настоящую сенсацию выдало скромное Косово. Минимальное поражение Исландии в первом матче, оставляло скандинавам хорошие шансы на сохранение прописки в дивизионе В. Более того, уже на 2-й минуте Оскарссон вывел хозяев вперед. Однако в составе балканцев был Мурики, который и стал героем матча. Нападающий Мальорки оформил хет-трик и опустил "викингов" в третий по силе дивизион. К слову, с 69-й минуты скандинавы играли в меньшинстве – Гуннарссон заработал второй "горчичник", подставив свою команду.

В еще одном матче Словения в дуэли со Словакией отстояла свое право играть в дивизионе В. Первый поединок завершился сухими нулями, как и ответный матч, поэтому игра перешла в овертаймы. Хавбек Панатинаикоса Черин почти сразу вывел хозяев вперед – как оказалось, этот гол стал первым и последним.

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