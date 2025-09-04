В рамках отбора к ЧМ-2026 сборная Турции победила Грузию (3:2), а Литва не смогла одолеть Мальту (1:1). Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат мира 2026, квалификация, группа E

Грузия – Турция – 2:3

Голы: Давиташвили, 63, Кварацхелия, 90+8 – Мюлдюр, 3, Актюркоглу, 41, 52

Удаление: Йылмаз, 71 (Турция)

Группа G

Литва – Мальта – 1:1

Голы: Гинейтис, 90+7 (пен) – Сатариано, 83

Удаление: Уткус, 90+10 – Аццопарди, 90+1

Отбор в группе Е стартовал матчем в Тбилиси, где сборная Грузии принимала Турцию. Хозяева провалили первый тайм, ничего не создав у чужих ворот и пропустив дважды. В обоих случаях голы прилетели со стандартов.

"Янычары" открыли счет уже на 3-й минуте вследствие подачи с углового, которую замкнул Мюльдюр – а на 41-й он же помог удвоить преимущество. Мерт выиграл борьбу за отскок после штрафного, а Кашия в попытке выбить мяч из-под его ног бросился в подкат. В итоге сфера отлетела к Актюркоглу, а тот пробил с рикошетом. Без шансов для Мамардашвили.

Через шесть минут после перерыва турки, казалось бы закрыли вопрос о победителе. Акгюн перехватил пас Гогличидзе на чужой трети, обыгрался в стеночку с Гюлером, вошел в штрафную и в касание сбросил под удар Актюркоглу. Экс-партнер Трубина по Бенфике не промахнулся. 0:3.

Впрочем, грузины не сдались. Уже на 63-й минуте они размочили счет усилиями Давиташвили. Зурико принял мяч под давлением двоих на своей половине, развернулся и протащил мяч на 35 метров, после чего дал разрезной пас. Меквабишвли с правого края штрафной попал в дальнюю штангу, а Давиташвили добил метров с 11-ти – 1:3!

На 70-й же минуте турки остались в меньшинстве из-за агрессивного подката Йилмаза против Кочорашвили. Барыш пошел на этот фол уже через четыре минуты после появления на поле.

Грузия сразу же усилила давление, однако первый момент удалось создать только на 83-й минуте. Именно тогда Кварацхелия нанес свой первый выстрел в матче.

В следующие две минуты Хвичи провел еще два удара. Сначала он вколотил с лету из пределов штрафной (немного неточно), затем пробил с линии штрафной (Чакыр парировал), а дальше вингер ПСЖ вколотил с дистанции мимо дальней девятки. В конце концов, на 8-й компенсированной Кварацхелия попал с левого угла штрафной под ближнюю стойку, забив второй гол Сакартвело – 2:3!

На последних секундах Давиташвили должен был спасать хозяев, зарядив с отскока после стандарта. Чакыр достал сферу из-под перекладины. В конце концов, финальный свисток зафиксировал тяжелую победу сборной Турции.

В параллельной встрече Литва принимала Мальту. Гости открыли счет на 83-й минуте в результате классной комбинации, которую завершил Сатариано. Впрочем, на 90+1-й минуте Аццопари оставил островитян в меньшинстве (он успел сыграть всего 5 минут), а на 90+7-й Гинейтис сравнял с пенальти – таким образом литовцы избежали поражения.

Шансов на плей-офф у обеих сборных мало. Литовцы отстают от второй позиции, где засели Нидерланды, на три очка – впрочем, "оранье" имеют две игры в запасе. До финнов не хватает четырех баллов, но здесь по матчам равенство. Мальта имеет два очка, отбегав уже пять поединков.

