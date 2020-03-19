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Турция также не устояла под давлением коронавируса – в Европе остался один чемпионат, который пока не остановили

17:19 69 Читати українською
Турция также не устояла под давлением коронавируса – в Европе остался один чемпионат, который пока не остановили
Гармаш, Борячук и Морозюк / Сайт Ризеспора

Турция стала очередной европейской страной, которой пришлось останавливать футбольный чемпионат.

Министр спорта Турции Мухаррем Касапоглу объявил о вынужденной остановке футбольных, баскетбольных и волейбольных соревнований, информирует Reuters.

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Пока неизвестно, как долго продлится пауза. Турецким властям пришлось идти на уступки спортсменам, не желавшим рисковать своим здоровьем в условиях эпидемии коронавируса. В Европе осталась одна страна, в которой футбольные соревнования пока не остановлены – это Беларусь.

Напомним, в Турции выступает немало легионеров из Украины – это Артем Кравец (Кайсериспор), Евгений Селезнев (второлиговый Бурсаспор) и трио из Ризеспора – Николай Морозюк, Денис Гармаш и Андрей Борячук.

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коронавирус Евгений Селезнев Евгений Селезнев Николай Морозюк Николай Морозюк Турция Андрей Борячук Андрей Борячук Украинцы за рубежом Денис Гармаш Денис Гармаш Артем Кравец Артем Кравец
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