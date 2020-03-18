"Турция решила не останавливать чемпионат", – Морозюк рассказал о ситуации в Суперлиге

Турецкая Суперлига решила пока не брать пример с Европы и не остановила чемпионат из-закоронавируса. Украинский легионер Ризеспора Николай Морозюк рассказал подробности с места событий.

"Атмосфера напряженная, но истерики и паники нет. Люди ходят в масках, но людей на улице стало ощутимо меньше. Но, в целом, все как всегда. Особенно жесткого карантина нет. Закрываются заведения, торговые центры, предприятия.

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Что касается футбола, то решили продолжить чемпионат. Все на это отреагировали по-разному. Но все спокойно, без паники. Есть небольшой страх только", – сказал Морозюк в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, в Европе не приостановлены только 2 чемпионата – турецкий и белорусский. Напомним, 32-летний Морозюк является воспитанником Динамо. В января 2019 года он перебрался в Ризеспор как свободный агент.

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