toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Турция
КОРОНАВИРУС ЕВРО-2020 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Турция решила не останавливать чемпионат", – Морозюк рассказал о ситуации в Суперлиге

20:47 101 Читати українською
"Турция решила не останавливать чемпионат", – Морозюк рассказал о ситуации в Суперлиге
Николай Морозюк / Фото ФК Ризеспор

Турецкая Суперлига решила пока не брать пример с Европы и не остановила чемпионат из-закоронавируса. Украинский легионер Ризеспора Николай Морозюк рассказал подробности с места событий.

"Атмосфера напряженная, но истерики и паники нет. Люди ходят в масках, но людей на улице стало ощутимо меньше. Но, в целом, все как всегда. Особенно жесткого карантина нет. Закрываются заведения, торговые центры, предприятия.

Лунин показал, как тренируется со своей невестой в условиях карантина

Что касается футбола, то решили продолжить чемпионат. Все на это отреагировали по-разному. Но все спокойно, без паники. Есть небольшой страх только", – сказал Морозюк в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, в Европе не приостановлены только 2 чемпионата – турецкий и белорусский. Напомним, 32-летний Морозюк является воспитанником Динамо. В января 2019 года он перебрался в Ризеспор как свободный агент.

Евро-2020 перенесено, Украина с риском остаться без Шевченко – кто выиграл и проиграл от решения УЕФА

blog_ava
"Динамо будет оспаривать второе место, а мы – Кубок": Поворознюк раскритиковал УАФ за решение приостановить чемпионаты
06:30
722
Теги
коронавирус Украинцы за рубежом Николай Морозюк Николай Морозюк Турция Ризеспор Ризеспор
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
12
мин
Шахтер
19:55
Вольфсбург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук