ЧМ-2022. Квалификация, 2 тур

Группа G

Черногория – Гибралтар – 4:1

Голы: Бечирай, 26 Шимич, 43, Томашевич, 53, Йоветич, 80 – Стыч, 30 (п)

Норвегия – Турция – 0:3

Голы: Туфан, 4, 59, Сёюнджю, 28

Нидерланды – Латвия – 2:0

Голы: Бергейс, 32, Л. Де Йонг, 69

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Черногория выжала максимум из благоприятного календаря. В первых двух турах балканцам выпало играть против скромных Латвии и Гибралтара. Как следствие, две победы. Сегодня досталось пиренейцам, сил сопротивляться у которых хватило только на первый тайм. Во втором тайме Йоветич и компания убедительно довели дело до разгрома.

Турки, которые в предыдущем туре довольно неожиданно разобрались с нидерландцами, должны были подтвердить амбиции против Норвегии. Уже к середине первого тайма удалось получить комфортное преимущество в два мяча. Туфан забил после классной атаки, а Сёюнджю, традиционно, после углового. После перерыва разгром оформил все тот же Туфан – голевая атака получилась просто роскошной.

Скандинавы продолжили протесты против организаторов чемпионата мира в Катаре. На этот раз сборная Норвегия призвала присоединиться к этому процессу другие команды.

Norge med ny markering!

Human rights on and off the pitch på t-skjortene. pic.twitter.com/BV6XMKQe9d — TV 2 Sporten (@2sporten) March 27, 2021

Латвия, конечно, не тот соперник, с которым можно смыть позор поражения от Турции, но права на ошибку подопечные Франка де Бура не имели. Нидерланды играли на глазах 5 тысяч болельщиков, которым позволили доступ на Амстердам Арену. Нидерланды играли классно: быстро, технично, разнообразно. Моментов у ворот Латвии было предостаточно. Однако хозяевам тотально не везло с реализацией. После часа игры статистика ударов об этом буквально вопила – 22:2. Лишь на 69-й хозяева забили во второй раз – Люк де Йонг головой замкнул подачу с углового.

Нам уже нужно присматриваться к коллективу Франка де Бура, ведь на чемпионате Европы Украина и Нидерланды сыграют уже в первом туре группового этапа. Если игра против турок могла создать сомнения относительно силы "Оранье", то сегодня они были просто роскошными. Латвия лишь чудом избежала унижения. Да, балтийцы и сами не сидели исключительно в обороне, но именно поэтому хозяева и имели столько моментов. Нидерланды грамотно заполняют свободные зоны и разгоняют атаки. Осталось наладить реализацию.

После двух сыгранных туров в секстете G двоевластие. Турция опережает Черногорию лишь благодаря разнице мячей. Далее следуют Норвегия и Нидерланды, у которых по три зачетных пункта, а Латвия и Гибралтар пока только проигрывают.

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