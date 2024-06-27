Матч против турок для сборной Чехии представлял собой последний шанс на плей-офф. "Народная" команда держалась на третьей позиции в группе, имея всего одно очко в активе – столько же, сколько и Грузия. При таком раскладе прорваться в 1/8 финала Евро-2024 можно было только при условии победы.

Евро-2024: известны все пары 1/8 финала

"Лунным" звездам" было достаточно и ничьей. Если бы Сакартвело проиграла португальцам в параллельной встрече, то подопечных Винченцо Монтеллы устроило бы и неразгромное поражение. Это было изрядно важно, учитывая дисквалификацию ключевого центрбека Бардакчи.

И все равно стартовый состав Турции выглядел мощно. Место в основе нашлось и Гюлеру из Реала, и Йылдызу из Ювентуса – а вот чехам не мог помочь Шик, который имел повреждение. Несмотря на этот факт, подопечные Ивана Гашека начали встречу с давления, едва не забив уже на 3-й минуте усилиями Провода. Его мощный удар в дальний угол парировал Гюнок.

На 15-й минуте Хитил едва не замкнул прострел Цоуфала вдоль линии вратарской, а на 16-й Гранач пробил головой после навеса Соучека на дальнюю. Выше ворот! Кто знает, чем бы завершились данные атаки, если бы не эпизод на 19-й минуте.

Нападающий сборной Чехии – Антонин Барак – грубо сфолил против Озджана и получил желтую карточку. Вторую желтую карточку (первую ему показали на 11-й). Сборная Чехии умудрилась остаться в меньшинстве на весь матч. Турки сразу же перехватили инициативу, подняв владение до 66% и начав оказывать интенсивный прессинг.

Вот только ни одного момента в первом тайме "янычары" не создали. В отличие от чехов – на 44-й минуте Юрасек влетел на левый край штрафной и оказался перед Гюноком, пробив в ближний угол. Голкипер спас Турцию! В итоге, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

Второй тайм подопечные Винценцо Монтеллы начали значительно лучше. Счет удалось открыть уже через пять минут после перерыва, но каким же многострадальным получился этот гол! Сначала Йилдизу удалось пробить с центра штрафной – удар накрыли, однако Кенан с добивания попал в голкипера!

Затем началась суматоха с заблокированными ударами и выбитыми передачами. Чехам никак не удавалось отвести мяч от собственной штрафной – в конце концов, они за это поплатились. Йылмаз подхватил сферу и выкатил пас на левый край, а Чалханоглу оттуда прошил Станека. 0:1!

На этом проблемы не завершились. В эпизоде с пропущенным голом вратарь получил повреждение, поэтому пришлось выпускать Коваржа. Вместе с ним Иван Гашек освежил нападающих, выпустив Кухту и Хоры вместо Гложека и Хитила.

Казалось, что вот теперь Чехии конец, однако "лунные" звезды не смогли дожать "народную команду". За 35 минут после забитого гола подопечные Винценцо Монтеллы имели только один заблокированный выстрел, да и намеков на остроту не возникало. А затем свежий Йокушлу решил пробить с дистанции – над перекладиной!

Все это время Чехия старалась спастись. На 64-й минуте героем мог стать Хори, который замыкал подачу со стандарта на дальнюю штангу, однако Гюнок спас "янычар". На 66-й же Хори таки возродил интригу – Томаш принял вброс из аута и чисто выбрал мяч у голкипера, развернулся и пробил в пустые. Акайдин сыграл на линии, выручив Гюнока, однако добивание от Соучека никто не вытащил. 1:1!

Чехи лезли вперед, раскрывались и загружали кроссы в штрафную, однако до момента дело никак не доходило. Турция же могла еще и добить соперника в компенсированное время, вырвавшись в контратаку – впрочем, Йылмаз после смещения к линии полукруга пробил в голкипера.

В конце концов, на 4-й компенсированной "лунные" звезды вырвали победу, разыграв очередной контрвыпад. В конце эпизода было 6-в-4 в перед штрафной Чехии – все завершилось выстрелом Тосуна в дальний нижний угол метров с 15-ти. Подопечные Винченцо Монтеллы праздновали победу со счетом 1:2!

Благодаря этому успеху сборная Турции прорвалась в 1/8 финала Евро-2024. Чехия вылетает из турнира, набрав два очка и оставшись на четвертой позиции.

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