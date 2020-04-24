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Турция возобновит сезон – известна предварительная дата

20:22 84 Читати українською
Турция возобновит сезон – известна предварительная дата
Денис Гармаш, Андрей Борячук и Николай Морозюк / Фото из открытых источников

Еще одна страна определилась с дальнейшими планами относительно возобновления чемпионата.

Федерация футбола Турции совместно с Ассоциацией клубов провели видеоконференцию, на которой были приняты судьбоносные решения. В частности, было решено, что Суперлига начнется в июне и все матчи будут проходить без зрителей при пустых трибунах.

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"Примерная дата возобновления сезона после вынужденной паузы – 12-14 июня. Именно тогда начнутся выступления во всех лигах и кубковые матчи. Закончить сезон необходимо до 26 июля", – цитирует президента Ассоциации клубов Мехмета Сепиля издание Fotomac.com.tr.

Напомним, в Турции выступает немало легионеров из Украины – это Артем Кравец (Кайсериспор), Евгений Селезнев и Александр Гладкий (второлиговые Бурсаспор и Адана Демирспор), а также трио из Ризеспора – Николай Морозюк, Денис Гармаш и Андрей Борячук.

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