Турция официально огласила дату возобновления сезона – украинские легионеры сразу сойдутся с грандами

Турция стала очередной европейской страной, которая решилась возобновить свой чемпионат.

Суперлига вернется 12 июня, информирует официальный сайт Турецкой федерации футбола.

Кравец отметился голом в спарринге Кайсериспора – команда украинца одержала разгромную победу

Подробное расписание 27 тура будет объявлено позже. Украинским легионерам придется сразу встретиться с местными грандами. Ризеспор Морозюка, Гармаша и Борячука будет принимать действующего чемпиона Турции – Галатасарай. Артем Кравец с Кайсериспором поедет в гости к Фенербахче.

Напомним, еще двое украинцев выступают во втором дивизионе Турции – Евгений Селезнев и Александр Гладкий (Бурсаспор и Адана Демирспор соответственно).

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