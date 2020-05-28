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Турция официально огласила дату возобновления сезона – украинские легионеры сразу сойдутся с грандами

18:28 42 Читати українською
Турция официально огласила дату возобновления сезона – украинские легионеры сразу сойдутся с грандами
Морозюк на тренировке Ризеспора / Сайт клуба

Турция стала очередной европейской страной, которая решилась возобновить свой чемпионат.

Суперлига вернется 12 июня, информирует официальный сайт Турецкой федерации футбола.

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Подробное расписание 27 тура будет объявлено позже. Украинским легионерам придется сразу встретиться с местными грандами. Ризеспор Морозюка, Гармаша и Борячука будет принимать действующего чемпиона Турции – Галатасарай. Артем Кравец с Кайсериспором поедет в гости к Фенербахче.

Напомним, еще двое украинцев выступают во втором дивизионе Турции – Евгений Селезнев и Александр Гладкий (Бурсаспор и Адана Демирспор соответственно).

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Андрей Борячук Андрей Борячук Украинцы за рубежом Денис Гармаш Денис Гармаш Артем Кравец Артем Кравец Николай Морозюк Николай Морозюк Турция
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