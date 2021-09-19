Федерация футбола Турции назначила Штефана Кунца главным тренером сборной, сообщают официальные соцсети организации.

Срок контракта не разглашается, однако немецкие СМИ пишут о соглашении на 3 года. Завтра состоится презентация нового наставника.

Турция серьезно рассматривала вариант с приглашением Андрея Шевченко. Но в итоге местная федерация остановилась на кандидатуре Штефана Кунца, который выиграл с молодежной сборной Германии Евро-2017 и Евро-2021, а также взял серебряные медали Евро-2019.

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