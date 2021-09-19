Турция официально назначила нового тренера сборной – Шевченко проиграл конкуренцию немцу
16:51 - Читати українською
Немецкий специалист Штефан Кунц возглавил национальную сборную Турции.
Федерация футбола Турции назначила Штефана Кунца главным тренером сборной, сообщают официальные соцсети организации.
Срок контракта не разглашается, однако немецкие СМИ пишут о соглашении на 3 года. Завтра состоится презентация нового наставника.
Турция серьезно рассматривала вариант с приглашением Андрея Шевченко. Но в итоге местная федерация остановилась на кандидатуре Штефана Кунца, который выиграл с молодежной сборной Германии Евро-2017 и Евро-2021, а также взял серебряные медали Евро-2019.
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