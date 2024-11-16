Лига наций 2024/25, дивизион В, 5-й тур дивизион

Группа 4

Турция – Уэльс – 0:0

Нереализованный пенальти: Актюркоглу, 89 (Турция)

Черногория – Исландия – 0:2

Голы: Оскарссон, 74, Йоханнессон, 89

Туркам для выхода в плей-офф хватало и ничьей, а вот Уэльсу нужна была победа. "Драконы" еще до перерыва могли выходить вперед, но судьи отменили гол Джордана Джеймса из-за микроскопического офсайда ассистента.

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Турция в целом по моментам выглядела лучше и имела роскошную возможность забрать все 3 очка. Неко Уильямс подбил Акгюна в штрафной площадке – пенальти! Впрочем, Актюркоглу попал в стойку. Турки во втором матче подряд не могут реализовать 11-метровый. Тем не менее, задачу-минимум они выполнили и с 11 очками празднуют выход из группы. Уэльс имеет 9 пунктов.

Британцам не дает расслабиться Исландия, которая уверенно разобралась с Черногорией. "Викинги" похоронили соперника 2 голами в заключительной трети матча. "Размочил" счет форвард Орри Оскарссон из Реала Сосьедад, который через месяц сыграет против Динамо в ЛЕ. Исландцы набирают 7 очков и в последнем туре ради плей-офф обязаны побеждать Уэльс на выезде. Черногория дома против турок мечтает добыть хотя бы первый пункт, но вылет в дивизион С неизбежен.

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