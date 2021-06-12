Турция и Италия встречались в матче-открытии Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Турция – Италия.

Итальянцы доминировали в первой половине игры, но реализация подводила подопечных Манчини. На старте второго тайма номинальные гости все же дожали турок. Берарди прострелил в штрафную, где защитник Ювентуса Мэри Демираль по инерции затолкал мяч в собственные ворота.

Второй гол не заставил себя ждать, после хаоса у ворот Турции Иммобиле удачно сыграл на добивании. Хозяева опустили руки и привезли себе третий мяч – ошибку турок реализовал Инсинье.

Разгромная победа позволила итальянцам возглавить группу А.

Автогол Демираля: