Турция – Италия – 0:3 – видео голов
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Турция и Италия встречались в матче-открытии Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Турция – Италия.
Мери Демираль 53’
Чиро Иммобиле 66’
Лоренцо Инсинье 79’
53’ Мери Демираль
66’ Чиро Иммобиле
79’ Лоренцо Инсинье
Итальянцы доминировали в первой половине игры, но реализация подводила подопечных Манчини. На старте второго тайма номинальные гости все же дожали турок. Берарди прострелил в штрафную, где защитник Ювентуса Мэри Демираль по инерции затолкал мяч в собственные ворота.
Второй гол не заставил себя ждать, после хаоса у ворот Турции Иммобиле удачно сыграл на добивании. Хозяева опустили руки и привезли себе третий мяч – ошибку турок реализовал Инсинье.
Разгромная победа позволила итальянцам возглавить группу А.
Автогол Демираля:
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