Стадию 1/8 финала закрывала самая скромная по именам пара. Австрия в группе опередила Францию и Нидерланды, но вряд ли кто-то считал команду Рангника фаворитом Евро. Турция заняла ожидаемое второе место вслед за Португалией.

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Визитной карточкой австрийцев является бешеный прессинг, однако на стандартах надо демонстрировать другие преимущества. Уже на 57-й секунде их не нашли. Подача углового привела к "пинг-понгу" во вратарской Пенца, который Демираль успокоил мощным ударом под перекладину.

Первый тайм сложился по ожиданиям экспертов. Австрия серьезно зажала соперника в штрафной, но свои моменты до конца не доводила. Турки доминировали на стандартах. Тот же Демираль еще раз замыкал угловой, однако неточно. Подопечные Монтеллы удержали преимущество до перерыва.

Старт второй половины стал новым шоком для австрийцев. Команда Рангника запорола еще несколько моментов, а Демираль был неудержим на стандартах. Центрбек Аль-Ахли удачно замкнул еще один угловой – 0:2! За прошлые 47 матчей в составе сборной Демираль забил те самые 2 гола. К слову, Мери считался совсем не основным игроком на групповом этапе.

Эта игра переросла в битву стандартов. На 66-й минуте еще один качественный угловой, и "джокер" Грегорич остается неприкрытым на дальней стойке, – 1:2.

За финальные полчаса Австрия не смогла спасти положение. На последних секундах Гюнок чудесным образом отразил удар Баумгартнера. Командная Рангника покидает Евро, а турки довершают список четвертьфиналистов. 6 июля они встретятся с Нидерландами.