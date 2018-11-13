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Турция – Украина: стартовала продажа билетов на спарринг

16:02 71 Читати українською
Турция – Украина: стартовала продажа билетов на спарринг
Турция– Украина: стартовала продажа билетов на спарринг / Фото ФФУ

Началась продажа билетов на товарищеский матч между сборными Турции и Украины.

Болельщики уже могут приобрести пропуска на спарринг между Турцией и Украиной.

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Билеты продаются в трех ценовых категориях: первой – 30 турецких лир (150 грн), второй – 15 лир (75 грн), третьей – 10 лир (50 грн).

Билеты на матч можно приобрести онлайн, а также в кассах стадиона Анталья Арена.

Напомним, поединок Турция – Украина состоится 20 ноября, начало в 19:30.

Товарищеские матчи

Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
до матча
7
дн
:
0
час
:
12
мин
Турция
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