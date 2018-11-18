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Турция – Швеция – 0:1 – видео гола и обзор матча

17 ноября 23:01 24 Читати українською
Турция – Швеция – 0:1 – видео гола и обзор матча
Турция – Швеция – 0:1 – видео гола и обзор матча

Турция проиграла Швеции (0:1) и вылетела из дивизиона В Лиги наций. Смотрите видео гола и обзор матча.

В матче 2 группы дивизиона В Турция принимала Швецию. Матч закончился минимальной победой гостей.

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Поэтому шведы имеют в своем активе 4 очка и оставляют за собой теоретический шанс выйти в дивизион А Лиги наций, если обыграет Росию. Турция, которая 20 ноября сыграет товарищеский матч против Украины, вылетает в дивизион С с 3 пунктами.

Лига наций: Турция проиграла Швеции и вылетела из дивизиона В

Лига наций, дивизион В, группа 2, 5 тур

Турция – Швеция – 0:1

Гол: Гранквист, 71 (пен)

Лига наций5 тур

Турция - Швеция: Суббота 17 ноября 2018

Турция
Матч окончен
0 : 1
Швеция
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