Турция – Швеция – 0:1 – видео гола и обзор матча

Турция проиграла Швеции (0:1) и вылетела из дивизиона В Лиги наций. Смотрите видео гола и обзор матча.

В матче 2 группы дивизиона В Турция принимала Швецию. Матч закончился минимальной победой гостей.

Лига наций: Сербия обыграла Черногорию и закрепилась на первом месте в группе

Поэтому шведы имеют в своем активе 4 очка и оставляют за собой теоретический шанс выйти в дивизион А Лиги наций, если обыграет Росию. Турция, которая 20 ноября сыграет товарищеский матч против Украины, вылетает в дивизион С с 3 пунктами.

Лига наций: Турция проиграла Швеции и вылетела из дивизиона В

Лига наций, дивизион В, группа 2, 5 тур

Турция – Швеция – 0:1

Гол: Гранквист, 71 (пен)