Турция сыграет против Португалии во втором туре Евро-2024. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Турция – Португалия на Вестфаленштадионе в Дортмунде стартует в 19:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO. Главные события игры традиционно опишет Футбол 24 в текстовом онлайне.

Турция – Португалия: анонс матча Евро-2024: анонс матча Евро-2024

Обе команды начали Евро-2024 с побед. Турция разобралась с Грузией (3:1), а Португалия на последних минутах дожала Чехию. Победитель этой дуэли возглавит группу F и гарантирует себе плей-офф.

Стартовый состав Турции:

Португалии: