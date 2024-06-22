Сборная Турции на пару с Грузией выдала пока что лучший матч Евро-2024. Что наиболее важно, команда Винченцо Монтеллы этот матч выиграла, нанеся 22 удара по воротам, забив трижды и выдав 2,68 ожидаемых голов. Победа оставит хорошие шансы на 1/8 финала даже в случае неудачи с Португалией.

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"Лунные звезды" в 1-м туре удивили мощной позиционной атакой. В отборе к Евро-2024 и в спаррингах сборная имела проблемы в этом плане – не хватало открываний между линиями, не удавалось зажимать соперника, были проблемы с насыщением зон завершения. Все крутилось вокруг длинных передач, кроссов и контратак, однако против Грузии турецкая команда неожиданно расцвела.

"Янычары" классно расшатывали массивный блок грузин, находили пространство в полуфлангах, комбинировали на флангах и не забывали о лонгшотах. Особенно ярко проявил себя Гюлер – он не только забил красавец-гол, но и врывался в штрафную, отходил в пространство между линиями, разбрасывал передачи. Решение Монтеллы переключить Арду на роль фальшивой девятки стало решающим в матче.

Вот только в других аспектах турки или не удивили, или даже разочаровали. В частности, не очень хорошо работал их сильный прессинг. Никуда не делись проблемы защитников в работе с ориентирами и действиями при открытых мячах. Дыр в опорной зоне стало меньше, но без ошибок все равно не обходилось. Как следствие, турки могли и потерять очки – Грузии позволили слишком много.

В последние 20 минут команда перестала системно атаковать, откатившись в блок (который был ненадежным). Да и в целом туркам свойственна нестабильность, что и неудивительно – Винченцо Монтелла провел лишь девятый матч во главе "лунных звезд" (всего три официальных). К тому же, по суммарному количеству матчей в составе сборной турецкие игроки идут последними на Евро-2024 – то есть, у них не только сырые идеи, но и сырой состав.

Португалия же подходила к турниру в роли инфернального чудовища. Под руководством Роберто Мартинеса "селесао" выдали ударный отбор, отгрузив аж 36 голов при 2-х пропущенных – им забивали только словаки, в одном матче из десяти. Конечно, группа была слабенькая (Люксембург, Босния, Исландия, Лихтенштейн), но даже таким сборным надо умудриться побеждать со счетом 4:0, 6:0, 9:0 ... Да и бросить словакам три гола, как мы уже могли убедиться, очень трудно.

Вот только на Евро-2024 проблемы начались сразу же. Португалия победила Чехию – пропустив первой, отыгравшись благодаря автоголу и спасая результат на последних минутах. Хотя со статистической точки зрения все было неплохо. 19 выстрелов по воротам, 8 в створ, два ожидаемых и реальных гола + один отмененный. "Селесао" доминировали, позволив сопернику всего 5 ударов.

Вместе с тем, в глаза бросались структурные проблемы сборной. Во-первых, схема 3-4-2-1 с квадратом в центре не способствовала хорошим продвижениям – футболисты слабо знакомы с ней, что приводило к натуральным столкновениям с партнерами. Во-вторых, игнорировались перспективные варианты атаки через центральные зоны, но при этом выполняли колоссальное количество навесов.

Очевидно, что ставка на кроссы была связана с наличием Роналду. Криштиану приехал на 6-й чемпиона Европы (снова рекорд!) и отыграл круто, фактически создав отмененный гол. Вместе с тем, его влияние заставляло играть через Криша – речь не только об истерике в случае отсутствия подач и пасов, а и о банальной тяге отдать на прыгающего гиганта с ударом.

Как следствие, португальцы сильно теряли в вариативности и мобильности атаки. Кроме того, Роналду не прессингует, поэтому за него отрабатывал Бернарду Силва – вот только оба этих минуса могут и не отразиться на результате в матче с Турцией. "Лунные" звезды защищаются слабенько, а выход из-под прессинга у них еще хуже.

Зато турки сильны в атаке. И тут уже возникают вопросы относительно способности сдержать Гюлера, Чалханоглу, Йылдыза и компанию – соперники по группе были слабыми, Тяжелейший забил им дважды в Лиссабоне, а чехи на Евро-2024 вообще не тревожили защиту пиренейцев. И все равно открыли счет! Похоже, "янычарам" будет где разгуляться, поэтому можно ожидать веселую игру.

Ориентировочные составы на матч Турция – Португалия

Турция: Гюнок – Мюлдюр, Акайдин, Бардакчи, Кадиоглу – Айхан, Чалханоглу – Гюлер, Кёкчу, Йылдыз – Йылмаз

Португалия: Кошта – Далот, Пепе, Диаш – Канселу, Силва, Фернандеш, Витинья, Мендеш – Роналду, Леау.

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