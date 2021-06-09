УЕФА выбрал судейскую команду на премьерный поединок чемпионата Европы между национальными командами Турции и Италии.

Поединок будет обслуживать нидерландец Данни Маккели с помощниками, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Ему будут помогать лайнсмены Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Резервный арбитр – француженка Стефани Фраппар. Она станет первой женщиной среди официальных лиц матча в истории чемпионатов Европы. В сезоне 2020/21 Фраппар дебютировала в Лиге чемпионов в качестве главного арбитра поединка Ювентус – Динамо (3:0).

С системой Видеоассистент рефери будет работать Кевин Блом. Роль его ассистентов исполнят Пол ван Букел, Кристиан Гиттельманн и Бастиан Данкерт.

К слову, матч Турция – Италия состоится в пятницу, 11 июня. Начало поединка в 22:00.

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